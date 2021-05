Politsei uurib koolipoiste kaklust

Kohtla-Järvel rünnati trepikojas meest

Kaks meest said jälle kelmidelt petta

Narva politseijaoskonnale tuli teade, et end pangatöötajana esitlenud tundmatu inimene helistas 61aastasele mehele ja palus süsteemi kontrollimise ettekäändel sisestada oma Smart-ID paroolid. Mees sisestas koodid ning avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud 5000 eurot.

Kohtla-Järvel sattus aga kelmi ohvriks mees, kellele helistas end panga julgeolekutöötajana esitlenud inimene ja teatas talle, et tema pangakontolt on üritatud raha ära kanda. Olukorra kontrollimiseks palus kelm sisestada Smart-ID paroolid. Mees sisestas koodid ning avastas, et tema kontolt on tundmatule kontole kantud 830 eurot.