Jüri Konradi umbusaldamise avalduses, mille esitas keskfraktsiooni esindaja Allan Mänd, on kirjas, et vallavanem ei suuda tagada Jõhvi arengut ehk vajalike projektide ettevalmistust ja elluviimist ning korraldama tulemuslikult vallavalitsuse juhtimist.

Umbusaldusavalduse esitajad on varem öelnud, et uus vallavanema kandidaat on keskfraktsiooni liige Eduard East, kes oli selles ametis ka enne aasta tagasi toimunud võimupööret. Kindlat uut vallavanema kandidaati aga umbusaldajatel pole, nagu pole praegu teada ka see, kas ja kelle vahel sõlmitakse uus koalitsioonilepe.