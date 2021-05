Anvar Samost: "Süvariik või ABS?"

Eesti Ekspress on avaldanud järjest ülevaateid sellest, kuidas eelmine peaminister Jüri Ratas oma ringsõitudel majutus, külalisi võõrustas või mida teda külla oodanutele kaasa võttis. See on jätnud paljudele mulje, et peaminister jõi ise kõik autosse kaasa pandud pudelid tühjaks, aga minule oli silmatorkavam üks teine kordunud motiiv.

"Jüri Ratase ajal käis [Stenbocki maja ametikorteris] toimunud nn musta kasti õhtusöökidel riigi mitteformaalne juhtimine. Mustaks kastiks hüüti neid seetõttu, et seal osalesid vaid valitsusparteide tähtsamad ninad, neile söödeti ette mingid teemad ja ametnikud kuulsid hommikul üllatusega, mida õhtul ja öösel oli otsustatud."

Ja et veel selgem saaks, siis teine tsitaat Ekspressist siia lisaks: "Eesti Ekspressiga rääkinud ametniku sõnul nimetasid töötajad neid õhtusööke omakeskis "mustaks kastiks", sest oidude käigus sündisid mõnigi kord "imelikud kokkulepped", mille sünnilugu ametnikele segaseks jäi."

Ehk siis, kujutage ette: rahva poolt vabadel valimistel mandaadi saanud erakondade juhid, kes olid moodustanud parlamendi poolt heaks kiidetud valitsuse, arutasid üksteisega riigiasju ning ametnikke polnud mitte üksnes juures, vaid nad said ka alles hiljem teada, mida kokku lepiti!

Ametnikud kirjutavad aasta olulisima seaduse kokku nii, et parlamendi liikmed ei saa sellest esiteks aru ja teiseks puudub neil sisuline võimalus seda muuta.

Vägisi meenuvad kümned poliitikute bürokraatide poolt kodustamise klassikasse kuuluvad sir Humphrey tsitaadid sarjast "Jah, härra minister!". Pisut on see naljakas, kuid päriselt kurb. Ametnikel puudub valijate häältega mõõdetud usaldus ja õigus nende nimel seadusi teha ning kui see oleks teisiti, siis me ei elaks vabal maal, vaid diktatuuris.

Nagu ka Jüri Ratase kaasus osutab, siis eelarverea võivad teha ning kulud viseerida ametnikud, aga vastutus ja vahel ka häbi jäävad ikka poliitikute kanda.

Eelmise valitsuse üks osapool EKRE ja selle juht Martin Helme rääkisid tihti "süvariigist", vahel ka asjata. Nüüd räägib uue valitsuse peaministripartei esindaja (riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunik) Rein Lang "administratiiv-bürokraatlikust süsteemist" ehk ABSist ja samamoodi vahel asjata, aga enamasti asja pärast. Viimane näide puudutab avaliku teabe seaduse köndistamise kava, mis pahaaimamatutele ministritele ametnikel õnnestus nii ette sööta, et eksisteerib reaalne võimalus suure osa ametlike dokumentide igaveseks salastamiseks.

Martin Helme lahkumisel rahandusministri kabinetist superministeeriumi hoonest vallandus ametnike suunalt kollektiivne kergendusohe, mida oli kuulda Eesti teise serva. Enam polnud ohtu, et nende poolt rumalaks hinnatud poliitilised nõunikud ministri käsul kõik valmivad paberid kirglikult läbi loeksid.

Aga ei läinud ka kaua aega, kuni peaminister Kaja Kallas pidi valitsuse pressikonverentsil ütlema: "Ma tõesti väga soovin, et avaliku sektori tippjuhid ei hakkaks avalikult välja pakkuma sellised kokkuhoiukohti, mille eesmärk on kulutuste kokkutõmbamise asemel neid naeruvääristada."

Veel jõulisem näide ajaloo iroonia kohta jõudis avalikkuse ette mõned päevad varem.

Opositsioonis olles saatis endine rahandusminister ja riigikogu Reformierakonna saadik Aivar Sõerd õiguskantslerile kirja, kus osutas, et liigse üldistusastmega koostatud riigieelarve eelnõu ei lase riigikogul täita põhiseaduslikku kohustust eelarvemenetluses kaasa rääkida. Vahepeal jõudis Reformierakond valitsusse pääseda ja siis saabus õiguskantsleri vastus: 2021. aasta riigieelarve kulud on esitatud nii üldisel tasemel, et eelarvest ei saa selget ülevaadet, mille tarbeks raha tegelikult kasutatakse. Lisateavet esitatakse küll seletuskirjaga, aga sellele ei saa erinevalt seadusest endast esitada parlamendis muudatusettepanekuid.

Ehk siis ametnikud kirjutavad aasta olulisima seaduse kokku nii, et parlamendi liikmed ei saa sellest esiteks aru ja teiseks puudub neil sisuline võimalus seda muuta. Seda võiks küll juba mustaks kastiks nimetada.

Nüüd peab oma erakonnakaaslase tõstatatud küsimusele vastuse otsima Reformierakonna rahandusminister, keda ametnikud Martin Helmega võrreldes sama kartlikult ei vaata.