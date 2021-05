Vägivaldne poeg ähvardas ema maja süüdata

Politsei uurib kindlustuskelmust

24. mail alustas Jõhvi politseijaoskond kriminaalmenetlust selle kohta, et kindlustusfirmale on esitatud ebaõige ettekujutus liiklusõnnetusest kindlustushüvitise saamiseks.

Naine loovutas kelmile suure summa

24. mail sai politsei teate, et ühele Narva-Jõesuus elavale naisele helistas end pangatöötajana esitlenud inimene, kes ütles, et naise kontol on tehtud kahtlaseid tehinguid, mis tuleks peatada. Pangakonto "kaitsmiseks" sisestas naine internetti Smart-ID koodid. Seejärel kadus kannatanu pangakontolt 4700 eurot.