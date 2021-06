POLITSEI ⟩ Vägivaldne poeg viidi politseisse

Kohtla-Järvel rünnati naist

Ärandati kallis tsikkel

7. juunil tuli teade, et Kiviõlis on varastatud maja hoovist mootorrattas Kawasaki. Kahju on umbes 8500 eurot.

Lootis saada krüptoraha, aga sai petta

Narvast tuli teade selle kohta, et 33aastane naine registreeris konto krüptoraha kauplemisplatvormil, mille järel võttis temaga ühendust mees, kes palus registreerimise lõpuleviimiseks näidata oma ID-kaarti, mida naine ka tegi. Seejärel palus mees kanda raha üle kauplemise alustamiseks. Naine tegi ülekande, kuid muutis siis meelt ja palus mehel raha tagasi saata, mida aga too ei teinud. Siis mõistis naine, et tegu on kelmiga, ja pöördus politseisse. Kahju on 550 eurot.