Kurvastavalt on rõhuasetus seatud põlevkivi väärindamise lõpetamisele, mida õigustatakse rohepöördega. Sisuliselt tähendab see Ida-Virumaa ühe olulisema majandussektori väljasuretamist ja töötuse plahvatuslikku kasvu.

Kas see on parim lahendus Ida-Virumaa ja ka kogu Eesti jaoks − julgen sügavalt kahelda. Vana lõhkuda on ikka lihtsam kui uut jätkusuutlikult ehitada, aga ilmselgelt vajab Ida-Virumaa uusi alternatiive.