See vaidlus on pooleli, nagu ka juhtum, kus valla majandusnõunikku Aivo Tamme kahtlustatakse vanade keskküttetorude omastamises. Küllap seegi on vallamajasiseste pingete tulemus ning saab näha, kas prokuratuur suudab ametniku süüd tõendada, kui asi peaks üldse kohtuni jõudma.

Aga mitte niivõrd neid olukordi pole olnud piinlik jälgida, vaid seda, kuidas õiguskaitseasutused istuvad vaikselt kui kuldid rukkis, suutmata kuidagi sekkuda. Ometi tunduvad need olukorrad avalikkusele nii ilmselgelt ebaõiged. Jah, see on tõsi, et korruptsioonihõnguliste olukordade puhul ongi keeruline leida ja tõendada seoseid, öeldakse, et mõjuvõimuga kauplemise mõiste on liiga laialivalguv. Äkki tuleks siis hoopis seadust muuta, sest milleks meile näiliselt toimivad paragrahvid, kui need tegelikkusega kokku ei klapi?