Virve Osila: elu allpool keskmist

Viina- ja õllevabrikud aga huugavad täistuuridel ja ega neid tohigi pidurdada, sest tarbijad täidavad riigikassat ja raha, erinevalt joodikust, ju ei haise. Et see keskmine näitaja püsiks, peab alkohol kõigile taskukohane ja kättesaadav olema, sest mäletame ju hästi lipuehtes autoreise naaberriiki ja sellele järgnevat rukkilillemeeste olulist panust alkoholiaktsiisi langetamisse.

Vahele veel üks hiljutine arvutuslik näit: keskmine Eesti elanik sööb aastas 6,5 kilo šokolaadi. Hirmutavalt magus arv!

Aga alljärgnev keskmine näitaja ajab mu harja eriti punaseks. Nimelt on välja rehkendatud, et keskmine Eesti elanik viskab ära 26 kilo toitu aastas. See arv teeb haiget. Minule küll. Kasvasin kasinas kodus, kus ühtki palakest raisku ei lastud ja kus mahakukkunud leivatükile suud anti. Iga toiduraas nii sahvris kui loomalaudas oli arvel ja hoitud.

Toidu pühadus on minus tänini püsinud. Elukestvad kitsad olud on mind õpetanud hoidma, aga ka võimaluse korral jagama. Ei ole ma kunagi priisanud ega ka nälga tundnud. Oli aegu, kus tuli ei millestki midagi teha ja sai tehtud nii, et ei tekkinud puudu- ega ülejääke.

Praegu, vaadates lookas poeriiuleid, taban end mõtlemast, et kes ja kus need inimesed on, kes selle kõik peaksid ära sööma. Kui raadios räägib keskkonnaaktivist, et tarbijail tasuks mõelda, kui palju tööd ja hoolt toidu tootmine nõuab, siis mina, rumal, arvan, et hoopis ületootmine on põhipõhjus, miks nii palju toitu raisku läheb.

Ehk just see tekitab ületarbimist? Aina uued ja uued tooted, aina rohkem ja rohkem! Ja siis oleme õnnelikud, et alguse on saanud uus liikumine: toidu päästmine prügikastidest! Nepanimõmm, oleks öelnud mu vene keelt mitte oskav isa.

Üks põhjus, miks kodudes toitu ära visatakse, peitub selleski, et suur osa inimestest ei oska majandada. Mäletan sohvoosi päevilt, et pärast palgapäeva sõideti bussiga linna ja taksodega tagasi, "setkad" head-paremat pilgeni täis, nädal hiljem võeti võlgu ja söödi kartuli kõrvale kilu tomatis.

Praegused lapsed teavad, et raha tuleb seina seest ja piim külmkapist. Kui keeleõpet alustatakse lasteaiast, siis võiks lapseeast alustada ka majandusliku alghariduse andmist.

Mida ma kogu selle looga siis ütelda tahtsin? Vahest seda, et need keskmised näitajad ei oma tavaelus ju mingit tähendust. Minuealised inimesed, olgu nad siis keskmised või kaugelt alla selle, kohe kindlasti ei joo aastas 10 liitrit viina per nägu ja ei viska igas kuus üle 2 kilo toitu ära.