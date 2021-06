POLITSEI ⟩ Naine virutas elukaaslasele pudeliga

Naine loovutas kelmile suure summa

9. juunil alustas Narva politseijaoskond kriminaalmenetlust selle kohta, et Narvas elava naisega võttis ühendust mees, kes pakkus teenida raha börsil. Selleks laadis naine oma mobiilseadmesse tarkvara "Anydesk", misjärel tegi naine väidetava finantskonsultandi juhendamisel ülekandeid teistele kontodele. Mingil hetkel tahtis naine teenitud kasumit saada, kuid seda talle ei võimaldatud. Kannatanu mõistis, et on sattunud kelmuse ohvriks, ja pöördus politseisse. Kahju on umbes 22 190 eurot.