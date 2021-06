ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks te enam ei kandideeri eelolevatel valimistel?

Otsustasin, et aitab küll. Mida ma 83aastasena enam saan sinna panustada? Jälgin Jõhvi arenguid küll huviga ja mulle teeb muret see, mis toimub. Nad närivad üksteise kallal seal ja kogu aeg käib üks võimuvahetus, millest mina aru ei saa. Eks see [Martin] Repinski on rahvakeeli öeldes palju jama kokku keeranud ja kogu aeg käib üks kähmlemine. Muidugi ma loen Põhjarannikust, mis seal toimub. Olen olnud Nõukogude Liidu ja ENSV ülemnõukogus, riigikogus, Kohtla-Järvel ja Jõhvis saadik. Aga nüüd aitab.