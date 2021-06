Küll aga andsid Ida-Virumaa tegevuskava ja hilisemad uuendatud-täiendatud programmid riigijuhtidele võimaluse tuua neid esile tõendina, et valitsus tegeleb aktiivselt Ida-Viru küsimusega.

Ilmselt saadi lõpuks aru, et tühjale sõnavahule on ikkagi vaja tegelikku sisu lisada: kui kaua sa ikka räägid kavast, mis tegelikult ei tööta.

Viimastel aastatel on riik juurutanud Ida-Virumaal küll ettevõtluse, küll töökohtade loomise toetusi, samuti suunanud lisaraha haridusse ning sotsiaalsfääri, ent nagu tänaseski Põhjarannikus mitmed asjassepuutuvad inimesed väidavad, on sageli see toetus liiga ebajärjekindel või napp.