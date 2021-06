Aga kuidas siis käituda sellises situatsioonis, kus mõlemad oponendid peavad oma tegevust seaduspäraseks, ja mismoodi üldse nii juhtuda sai? Küllap on siin põhjusi mitmeid alates seaduseaukudest ja lõpetades sellega, et pärast maavalitsuste likvideerimist ei ole õieti jäänud instantsi, kes omavalitsuse tegevuse üle järelevalvet teeb. Formaalselt on see jaotatud eri riigistruktuuride vahel, kuid elu on näidanud, et need jäävad sageli passiivseks vaatlejaks ja näpuviibutajaks.