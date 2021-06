Need projektid, kus on juba hangeteni jõutud, vaevalt et ohus on. Näiteks uue põhikooli ehitusel tööd käivad ja seal enam takistusi olla ei tohiks. Murekoht on valitsuse eraldatud nn COVID-19 investeeringuraha, mille kasutamiseks olen oma ettepanekud teinud. Tahtsime seda panna vana raudteejaama hoone renoveerimiseks, teede, aga ka keskraamatukogu lasteosakonna remondiks.