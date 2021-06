Lühike valitsemisaeg ei vabasta aga uut koalitsiooni leppe koostamisest, mida konkreetset nende kuude jooksul on Jõhvis kavas korda saata. Pealegi peaks ühel õigel opositsioonil alternatiivne tegevusplaan kogu aeg tagataskus olema. Seda enam, kui nüüd tunnistatakse, et uue koalitsiooni loomise üle on läbi räägitud juba alates jaanuarikuust. Võimupöördest on möödas neli päeva, aga koalitsioonilepet ei ole avalikkuse ette siiani ilmunud.

Iga võimupöörde põhiküsimus on, mis sellega valla elanikele muutub. See peab olema võimule pürgijatel selgeks mõeldud ja kirja pandud. Mitte ümmarguste loosungite, vaid tegevuste kaudu. Kui võimulolemise aeg on lühike, siis olgu neid plaane vähe, aga seda konkreetsemad nad peaksid olema.

See on ka võimulolijate endi huvides, sest sel moel saavad valijad hinnata uute võimude võimekust valla juhtimisel. Kui plaani pole või on see hägune, siis kinnistub pigem arusaamine, et tähtis on vaid võimule saamine ise, mitte see, mida seal oma valla ja kohalike inimeste huvides on kavas korda saata.