Ida-Virumaa tähistab võidupüha jalutuskäiguga Jõhvi

Jalutuskäigu sihtpunktiks on kontserdimaja juures aasta tagasi valminud muusikaväljak. Seal jagab kaitseliit võidutuld Ida-Virumaa linnade ja valdade esindajatele. Omavalitsusliit annab seal üle Ida-Virumaa teenetemärgid tööstusalade arendajale Teet Kuusmikule ja terviseameti ida regionaalosakonna juhatajale Marje Muusikusele ning aasta tegija tiitli ida päästekeskuse juhile Ailar Holzmannile. Tunnustatavate nimed said teatavaks juba veebruaris, aga koroonapiirangute tõttu ei olnud varem võimalik pidulikku üritust korraldada.

Jõhvi huvikeskuse juhi Anne Uttendorfi sõnul tekkis võidupüha tähistamise toimkonnal mõte, et sel aastal võiks korraldada Jõhvis piduliku jalutuskäigu, et pidupäevast saaks osa rohkem inimesi. "Saame niimoodi näidata ilusat Jõhvi promenaadi ja tuua ka linna rohkem elu sisse."

Jalutuskäigul osalevad kaitseliitlased ja omavalitsuste esindajad, kuid Uttendorf soovib, et sellega liituks ka võimalikult palju teisi huvilisi. Ta loodab ka, et Rakvere tänava majadel, millest jalutuskäigul osalejad möödavad, on ikka sinimustvalged lipud väljas. "Loodetavasti tuleb meeleolukas sündmus, millest võiks saada traditsioon," ütles ta.