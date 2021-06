Karusid nähakse ja pildistatakse aina rohkem

Sellel on mitu põhjust, ütleb keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil. Jahimeestel on rajakaameraid rohkem, loodusfotograafid käivad aktiivselt karu pildistamas, inimesed liiguvad rohkem looduses − ja viimastel piirangute aastatel liiguvad üldse Eestis rohkem ringi − ja neil on enamjaolt telefon taskus.