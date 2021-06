Kõigest kuuga on kadunud peaaegu kõik koroonaviirusest tingitud piirangud, mis on kammitsenud meie elu eelmisest sügisest saati. Haigestumise näitajad liiguvad allapoole, haiglad saavad tänu koroonahaigetele mõeldud voodite vabanemisele paremini keskendudada tavapärasele tööle. Tundub justkui, et vastane on alistatud.