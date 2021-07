Jõhvi võimupööre on sel korral võtnud kohati eriti jaburaid pöördeid ning kõlamas on arvamusi, et vallas on praegu kaksikvõim. Ehk võimust ilmajäänud kinnitavad, et võim võeti üle ebaseaduslikult, võimu juurde pääsenud aga leiavad, et kõik on õige, sest volikogu enamuse tahe on ülim.