POLITSEI ⟩ Narva tänaval ründas mees naist

Kohtla-Järve pesulast varastati raha

28. juunil teatati, et Kohtla-Järvel on varastatud autopesulast raha. Kahju on täpsustamisel.

Kelm pettis mehelt välja suure summa

29. juunil alustas Narva politseijaoskond kriminaalmenetlust selle kohta, et 58aastasele Sillamäel elavale mehele helistas end pangatöötajana esitlenud isik ja ütles, et mehe nimel on esitatud laenuavaldus, mis tuleks tühistada. Selleks küsiti mehelt tema Smart-ID PIN-koode, mille mees ka andis. Tegelikult oli tegu kelmiga, kes küsis koodid, et kanda ohvri raha teisele pangakontole. Kahju on 13 500 eurot.