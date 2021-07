1 KÜSIMUS ⟩ Mida te ise peate oma kõige tähtsamaks teoks Ida-Virumaal?

Ida päästekeskuse juht AILAR HOLZMANN:

Minule on kõige olulisem, et Eesti rahvas kriisides võimalikult vähe kannataks. Selleks on tähtis, et päästeamet õpiks pidevalt teadmisi ja oskusi juurde. Me oleme näidanud, et saame sellega natuke hakkama ka. Viimastel aastatel on väljakutseid vähem olnud, aga COVIDi kriisi ohjeldamisega seotud tegevusi on väga palju olnud. See on võtnud meilt sadu ja tuhandeid tunde.