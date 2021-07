Tundmatu naine läks neiule kallale

30. juunil teatati politseile, et Narvas Uusküla tänaval ühe maja juures ründas seni tuvastamata naine neiut, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Jäi grillkana vargusega vahele

Loovutas kelmile 10 000 eurot

Narvas elavale 75aastase naisele helistas end pangatöötajana esitlenud isik ja ütles, et tema kontol on tehtud kahtlasi tehinguid, mis tuleks kiiresti blokeerida. Selleks paluti naisel paigaldada kaugjuurdepääsu tarkvara Anydesk ja sisestada SMART-ID PIN-koodid, mida naine ka tegi. Tegelikult oli tegu kelmiga, kes võttis naise kontolt 9790 eurot.

Inimese teadmata võeti tema nimel laenu

30. juunil alustas Jõhvi politseijaoskond kriminaalmenetlust selle kohta, et Kohtla-Järvel elava 66aastase naise nimel võeti tema teadmata laenu ning laenusumma koos kontol oleva rahaga kanti edasi võõrale kontole. Kahju on 6000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.