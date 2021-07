Pangakliendi "kaitsjad" osutusid kelmideks

Politsei asus uurima juhtumit, mille kohaselt helistasid Sillamäel elavale 69aastasele naisele end pangatöötajana esitlenud isikud ja ütlesid, et tema kontot üritati häkkida ning seetõttu on vaja tagada konto kaitse. Petturid ütlesid, et nad broneerisid naisele pangas vastuvõtuaja, kuid peab tegutsema kohe. Väidetavalt pangakonto kaitsmiseks paluti naisel sisestada Smart-ID PIN-koodid, mida naine ka tegi. Seejärel kandsid kelmid raha naise kontolt teisele kontole. Kahju on 3400 eurot.