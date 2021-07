Narvas said 6. juulil järjekordselt petta 18- ja 49aastane naine, kui neile helistasid end pangatöötajana esitlenud kelmid, kes ütlesid, et nende kontol on tehtud kahtlasi tehinguid, mis tuleks blokeerida. Selleks paluti naistel sisestada arvutisse Smart-ID PIN-koodid, mida nad ka tegid. Seejärel kadus kannatanu kontodelt aga raha: noorema arvelt 634, vanema kontolt 1988 eurot.