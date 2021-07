Mida tegelik elu näitab? Näitab seda, et vahet pole, kes on võimul − Jõhvi keskraamatukogu on endiselt poliitilise tõmbetuule keerises, kus lahendust otsivad arutelud on asendatud peeretamise ja stepptantsuga. Kuhu selline mitteverbaalne kommunikatsioon viib, teavad kõik, kes Kurt Vonnegutti lugenud.