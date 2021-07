NÄDALA KUJU − Eneli Jefimova

Enelil ja tema perel on jagunud julgust teha suuri otsuseid, et suurte eesmärkide poole rühkida. 12aastaselt läks ta üksinda õppima ja treenima Tallinna. Tema treenerid Sillamäel olid teinud suurepärast tööd, aga selleks, et jõuda ujumise kõige kõrgemasse tippu, oli vaja edasi minna. Juba kas või seetõttu, et kohalikus 25meetrises ujulas harjutades on maailma tippu kuuluvate konkurentidega sammu pidada raske. See otsus ja koostöö treener Henry Heinaga on seni läinud uskumatult hästi täkkesse.