2020. aastal said kohtud endale hoobasid juurde, et jagada asju ümber, korraldada menetluslähetusi ning võimaldada pensionile jääval kohtunikul töölaud puhtaks teha. On positiivne, et eelmisel aastal jõustunud säte on leidnud esimest korda kasutust ringkonnakohtu esimeeste poolt ning sättega on võimalik ka edaspidi, kui Viru maakohtu koormus kasvab, asju ajutiselt teistesse maakohtutesse ümber tõsta.