POLITSEI ⟩ Kelmid petsid Ida-Virumaa inimestelt välja 30 000 eurot

Kelmid said kahelt Narva naiselt kokku üle 12 000 euro

Tundmatu inimene helistas Narvas elavale naisele ning nimetanud end pangatöötajaks, teatas, et naise pangakontole on ligi pääsetud. Olukorra lahendamiseks soovitas ta naisel paigaldada arvutisse viirustõrjetarkvara ja juhendas teda. Veidi pärast seda, kui naine oli helistaja juhiste järgi tegutsenud, märkas ta, et tema arvel on raha 10 000 euro võrra vähem kui enne.