Praegu murtakse pead, mis saab kuu aja pärast, kui haridusasutused taas tööle hakkavad. Ajal, mil õpetajatel oli algusest peale võimalik end eelisjärjekorras vaktsineerida ja nüüd on kaitsepookimine avatud lastele alates 12. eluaastast, tuleks kehtestada selge reegel: kes pole enda vaktsineerimise õigust kasutanud ja vähemalt ühe doosiga end süstida lasknud, septembrist kooli tulla ei saa ning peavad taas distantsõppele jääma. See võib koolidele tekitada küll lisakoormust, kuid vastasel juhul võime enam-vähem kindlad olla, et just haridusasutustest saavad uued nakkuskolded alguse. See oleks ka õiglane nende perede suhtes, kes on vastutustundlikult käitunud ja end vaktsineerinud.