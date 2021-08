Ida-Viru keskerakondlasi pahandab peakontori poolt soositud valimisturism

Keskerakond toob pealinnast Jõhvi kandideerima ka riigikogu liikme Oudekki Loone ning tervise- ja tööministri nõuniku Kätlin Pääro. Mõlemad vormistasid end selleks hiljuti ka Jõhvi püsielanikeks.

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et Jõhvis kavatsevad kandideerida ka abivallavanemad Jüri Konrad, kes elab Valgamaal, ja Max Kaur, kelle püsielukoht on Tallinnas. Riigikogu liige ja Keskerakonna Jõhvi osakonna esimees Martin Repinski soetas endale kodu Harjumaale Viimsi valda, kuid ametlik püsielukoht on tal samuti Jõhvi.

Ida-Viru piirkonna juhatus kaalus taas Repinski väljaheitmist Keskerakonnast Keskerakonna Ida-Viru piirkonna juhatus kaalus hiljuti Jõhvi osakonna juhi ja riigikogu liikme Martin Repinski väljaheitmist Keskerakonnast. Piirkonnajuhi Marek Kullamägi sõnul läks Repinski vastuollu erakonna põhikirjaga, kui umbusaldas juunis erakonnakaaslasest Jõhvi volikogu esimeest Aleksei Naumkinit. "Kas Naumkin meeldib meile või ei meeldi, on omaette asi, aga tuleb välja, et põhikiri kehtib ainult lihtliikmetele, aga nii-öelda Toompeal olevatele pooljumalatele ei kehtigi," ütles Kullamägi. Tema sõnul jäi väljaheitmine seekord pooleli, kuna Repinski tunnistas põhikirja rikkumist, aga kinnitas, et tegi seda erakonna esimehe Jüri Ratase loal.

Poliitturism ei meeldi kohalikele erakonnakaaslastele

Kevadel taas Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna esimeheks valitud Marek Kullamägi märkis, et suurem osa juhatusest ei poolda sellist "poliitturismi", aga selle vastu on keeruline midagi ette võtta, kui Keskerakonna juhatus seda soosib.

Kullamägi sõnul on Keskerakonna Ida-Viru piirkonna ja selle seltskonna vahel, keda ta nimetab Martin Repinski eestvedamisel Tallinnast Jõhvi sissetungijateks, tugev väärtuste konflikt. "Jõhvis oleks vaja teha lausa kaks Keskerakonna nimekirja, sest paljud siinsed keskerakondlased ei taha Repinski omadega ühte nimekirja minna. Aga seadus seda ei võimalda, seepärast tuleb nina krimpsutades seda teha ja püüda ta nõnda kõrvale tõrjuda," ütles ta.

Kullamägi sõnul ei ole Repinski seni kokku kutsunud ka Jõhvi osakonna koosolekut, sest pelgab, et ta võidakse seal maha hääletada. Repinski on Põhjarannikule öelnud, et ei näe praegu põhjust osakonna koosoleku läbiviimiseks ja ilmselt tuleb see alles sügisel pärast valimisi.

Mujalt Jõhvi kandideerima tulijad põhjendavad seda sammu sooviga panustada Ida-Virumaa elu parandamisse.

Oudekki Loone ütles, et tuleb Jõhvi kandideerima, kuna see, mis Eesti Vabariigist saab, otsustatakse lähiaastatel Ida-Virumaal. "Usun, et mul on head mõtted, kuidas tagada, et Ida-Virumaal oleks töökohti ja see oleks õitsev piirkond, kus oleks hea elada. Ma tahaks sinna panustada ja kõige õigem on alustada kohalikust volikogust," ütles Loone, märkides, et tal on vaja Ida-Viru huvide eest paremaks seismiseks kohalike inimeste mandaati.

Loone sõnul on uute töökohtade loomiseks vaja ka läbipaistvat ja hästi juhitud omavalitsust, kes seisab kodanike üldiste huvide eest ega tee mingeid eelistusi üksikutele ettevõtjatele. "Me peame selgelt näitama, et Ida-Viru omavalitsused on kodanike huvide eest võitlejad. Jõhvi on jäänud mulle hinge ja südamesse," sõnas ta, lisades, et Jõhvi kasuks kaldus tema kandideerimisotsus ka seetõttu, et tal on siin häid sõpru ja tuttavaid.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige nõunik, Toilast pärit Kätlin Pääro selgitas, et soovib Jõhvi volikogusse kandideerida, et panustada Ida-Virumaale koroonapandeemiaga toimetuleku ja vaktsineerimise edendamisega.

Selget vastust, miks ta just Jõhvis tahab kandideerida, aga mitte oma praeguses elukohas Tallinnas või endises koduvallas Toilas, Pääro ei andnud.

Registreerisid end Jõhvi püsielanikeks

Varem ka riigikogus keskfraktsiooni nõuniku ja peaministri büroo juhi asetäitjana tegutsenud Pääro ütles, et temast sai ametlikult Jõhvi püsielanik umbes kuu aega tagasi, kui ta registeeris oma elukohaks perekonnale Jõhvis kuuluva kinnisvara aadressi.

Oudekki Loone ütles, et on Jõhvis sisse kirjutatud ühe tuttava isa tühja korterisse. "Ta aitas mind ja mu sõbrannat. Aga otsin esimesel võimalusel suurema üürikorteri," sõnas Loone.

Max Kaur tunnistas, et lasi Jõhvi kandideerimiseks end registreerida parterikaaslasest Martin Repinski ema korterisse.