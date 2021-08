NÄDALA KUJU ⟩ Aleksei Naumkin

See võib tunduda imelikuna, aga juba ammu ei võeta Jõhvis selliseid ministeeriumiametnike seisukohti enam tõsiselt, öeldes: aga meil on teine arvamus. Ja tõsi ta on, et pärast maavalitsuste kadumist on omavalitsustes õiguslikku isetegevust palju rohkem kui enne. Jõhvi vallavalitsuses on koos vallasekretäriga ametis kolm juristi, volikogus nimetab end juristiks kolm liiget. Öeldakse, et seal, kus on kaks juristi, on kolm arvamust. Jõhvis see nii ongi. Seadused on ju sageli tõlgendatavad ja poliitikutel tekib alatasa ahvatlus tõlgendada neid nii, nagu endale kasulik on.