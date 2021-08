VIDEO ⟩ Narva linnuses algas festival Station Narva

Linnuses asuvad muusikud üles neljal laval. Refektooriumis ehk rüütlite söögisaalis avasid festivali muusikaprogrammi Sven Grünberg ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel. Põhjaõue püstitatud pealaval oli esimene artist Venemaa bänd The Rig, kelle järel võtsid seal koha sisse Vaiko Eplik ja Eliit.

Suurbritanniast, Soomest, Venemaalt ja Eestist pärit artistidega linna- ja muusikafestivali korraldamine olukorras, kus tuleb arvestada paljude piirangutega, on omaette kunsttükk, kus tuleb olla valmis ka ootamatuteks muutusteks. Nii näiteks selgus kolmapäeval, et reedese õhtu peaesinejad Islandilt GusGus ja Vök ei saa Narva tulla, sest peavad koroonasse nakatunuga kokkupuute tõttu jääma isolatsiooni. Mõne tunniga leidsid korraldajad asendajateks Briti artistid A Guy Called Gerald ja Nathan Fake.

"Peab nägema suurt pilti, taipama rütmi, mustreid ja trende ning reageerima väga kiirelt ja vilunult hetkes. Tempo on tihe, aga tegelikult just neil hetkedel tulevad välja korraldaja olulised omadused: kogemus, kontaktid, pingetaluvus ja tugev tiim," ütles Sildna, kes usub, et ühe hea festivalitiimiga saaks Eesti vaktsineerimiskava ka korda.