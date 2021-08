ILMA JAHENEMINE MÕJUTAS KOHTU OTSUST

Tartu halduskohus jättis rahuldamata ühe Viru vangla kinnipeetava kaebuse seoses suvise kuumalainega. Nimelt esitas üks vang 6. juulil esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus kohustada Viru vanglat võtma vastu meetmeid K-hoones valitseva palavuse leevendamiseks. Taotluse kohaselt on tegemist ebavõrdse kohtlemisega, kuna ülejäänud eluhoonetes on palavuse leevendamiseks toiduluugid avatud või aknaruut ajutiselt eemaldatud.

Kohus kinnitas, et kinnipeetava taotluse esitamise ajal kestis Eestis haruldaselt pikk kuumalaine, mil päeval tõusis õhutemperatuur 30 kraadi ümbrusse ning ööpäeva keskmine õhutemperatuur oli peaaegu kuu aega püsinud 20 kraadi lähedal või kõrgemalgi. "Praeguseks on Eestis kõrged õhutemperatuurid möödunud," leidis kohtunik Maria Lõbus 20. juulil tehtud määruses. "Avalikult kättesaadavate ilmaprognooside kohaselt ei tõuse Eestis järgneva kuu päevane õhutemperatuur reeglina enam üle 30 kraadi ning öine õhutemperatuur püsib enamasti alla 20 kraadi. Seega ei ole praegu ette näha, et erandlikult palavad ilmad võiksid lähiajal korduda," tõdes kohtunik, põhjendades, miks ta jätab vangi taotluse läbi vaatamata.

TÖÖSTUSHOONES PÕLESID BUSSIISTMED

11. augustil kell 7.54 andis mööda sõitnud veoki juht häirekeskusele teada, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Ritsika väikekohas on tööstushoonest suitsu tõusmas näha. Kohale kiirustanud päästjad leidsid eest 3000 ruutmeetri suuruse hoone, millest põles lausleegiga umbes 600 ruutmeetri suurune osa. Päästjad lokaliseerisid tulekahju kell 8.41. Tules olnud boks oli täidetud bussiistmetega, kõrvalasuvad ruumid said suitsukahjustusi. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.Sündmuskohal oli 11 tuletõrjeautot ning kaks kiirabibrigaadi. Keegi kannatada ei saanud.