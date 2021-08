Põlevkivipinnas pani Ahtmes maja põlema

11. augusti hommikul andis möödasõitva veoki juht häirekeskusele teada, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Ritsika väikekohas on näha tööstushoonest tõusmas suitsu. Kohale kiirustanud päästjad leidsid eest 3000 ruutmeetri suuruse hoone, millest põles lausleegiga üks umbes 600 ruutmeetri suurune osa. Päästjad lokaliseerisid tulekahju vähem kui tunniga. Tules olnud boks oli täidetud bussiistmetega, kõrvalasuvad ruumid said suitsukahjustusi.