POLITSEI ⟩ Naine lasi enda turjale võtta 42 000 euro suuruse laenu

Kelm palus naisel oma nutiseadmesse paigaldada programmi AnyDesk, et ta saaks naise nimelt vajalikke tehinguid teha. Peale selle edastas naine mehele enda isiklikke andmeid.

Ajavahemikus 8. veebruarist kuni 2. augustini on naise teadmata tema nimele mitmetest firmadest laene võetud. Tekitatud kahju on ligikaudu 42 504 eurot.

Noor naine ründas pensionäri

Kuurist kadus murutraktor

11. augustil alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et Jõhvi valla Kose küla kinnistu kuurist varastati murutraktor ja tööriistu. Esialgne kahju on 2880 eurot.

Noor naine jäi ilma kallist telefonist

Õe raviks mõeldud 9000 eurot läks kelmile

Tundmatu isik väitis sotsiaalmeedia kaudu 54aastasele narvalannale, et tema Ukrainas elava õe tervisega on halvasti ja tema raviks on vaja raha. Kelm veenis naist alates juunist võtma laene ja kandma raha talle. Kui naine neljapäeval politsei poole pöördus, oli ta kelmile loovutanud juba 8870 eurot.