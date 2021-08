Kui siiani on praeguse valitsuse liikmed rääkinud üsna arusaamatut juttu selle kohta, et mis siis valitsuse meelest põlevkivisektorist kogu selle rohepöördepoliitika käigus saab, siis Mölder tunnistas, et tegelikult ei teagi seda täpselt keegi, sest Eestil ei ole selles asjas seisukohta.

Riik justkui eeldab, et põlevkivisfäärile tehakse Euroopa Liidus erisusi. "Kas need tulevad, millised on keskkonnatemaatilised tingimused − see eeldab kõigepealt riigisiseseid kokkuleppeid. Seni neid läbirääkimisi veel olnud ei ole. Et öelda, millise positsiooniga me läbirääkimiste laua taha läheme, tuleb enne korjata huvigruppidelt, tööstusharudelt ja ministeeriumidelt kokku sisendid."