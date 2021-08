Stopp rahvuskaardile valimistel!

Nikolai Ossipenkost sai hiljuti täieõiguslik volikogu liige. Vaevalt et keegi suudab enam mäletadagi, millal ta viimati seda oli. Tõsi, ta on häältesaagi järjepidevale vähenemisele vaatamata osutunud volikokku valituks juba mitu valimistsüklit järjest, kuid iga kord on ta oma volikogu liikme volitused kibekiirelt peatanud. Nii et volikogu saalis pole teda ligemale kümme aastat nähtud, varjatud kohalolekut on aga kõik kogenud.

Palun räägime enne valimisi Jõhvi arengust, suurtest ja heas mõttes hullumeelsetest ideedest ning keskendume sisule, mitte rahvusel põhinevale vastandumisele.

Talle endale kuuluvas propagandalehes põhjendab ta seda asjaoluga, et nüüd ja kohe on vaja asuda vene kooli kaitsele. Tsiteerin vabas tõlkes: uue koalitsiooni eesmärk on selge − jätta vene kool ilma juhita, millele järgneb vene kooli hävitamine.

Kust küll sellised mõtted mõned nädalad enne uue kooliaasta algust? Nüüd on vähemalt selge, miks ja kelle õhutusel kirjutatakse ajalehte artikleid ning kogutakse allkirju − appi, Jõhvi vene põhikool pannakse kinni!

Kinnitan, et see ei vasta tõele. Pigem on küsimus koolijuhi puhul see, kas kogu kooli juhtimine on olnud piisavalt läbipaistev ja kõigile ühtemoodi mõistetav. Kas koolijuht on taganud lojaalsuse tööandjale? Kas meediaväljaannetes öeldu pole kahjustanud kooli kui ka koolipidaja mainet?

Need on küsimused, millele koolipidaja ehk omavalitsus praegu vastuseid otsib. Selleks oleme tarvitusele võtnud meetmed ning selgus saabub kindlasti oktoobri alguseks. Seega ei vasta tõele, et tänasel koalitsioonil on plaan koolijuht töölt vabastada, või veel absurdsem jutt, et kavas on hävitada Jõhvi vene põhikool.

Natuke faktidest. See, et politsei tuvastas ja määras direktor Irina Šulginale trahvi väidetava rikkumise eest sugulaste töölevõtmisel, on fakt. Samuti on fakt see, et väidetavalt on Irina Šulgina lubanud politsei määratud trahvi kohtus vaidlustada. Kas ka vaidlustas, selle kohta vallavalitsusel andmed puuduvad − liiguvad vaid sellekohased jutud.

Seega ei ole ega saagi olla valitsuse mõtteis, veel enam päevakorras, Jõhvi vene põhikooli direktori ametist vabastamise punkti. Rääkimata vene kooli hävitamisest, millest kirjutamine on täiesti vastutustundetu ja pigem rahvusliku vaenu õhutamisele kalduv ettevõtmine.

Tunnistan, et kuidagi tuttav tuleb ette. Kas tõesti sobivad valimisvõitluseks igasugused vahendid, kütmaks valijaid ja mittevalijatest õpilasi väljamõeldistega üles? Julgen väita, et ega ikka sobi küll. Lugupeetud oponendid! Palun räägime enne valimisi Jõhvi arengust, suurtest ja heas mõttes hullumeelsetest ideedest ning keskendume sisule, mitte rahvusel põhinevale vastandumisele.