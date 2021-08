Tänases Põhjarannikus avaldavad mitmed meie koolijuhid optimismi, et küllap on paljud õpetajad ja õpilased kooli alguseks kaitstud ning enam ei pea viiruse leviku tõttu uksi sulgema. Paraku on Ida-Virumaa koolides haridustöötajate vaktsineerituse tase olnud madalam kui üle riigi. Kõige parem on seis Alutaguse vallas, kus juuli lõpu seisuga oli vaktsineeritud 80 protsenti haridusasutuste personalist. Toilas oli see protsent 72, Jõhvis ja Lüganusel 60 ligi. Kõige nukram pilt on aga Narvas (45) ja Sillamäel (43). Kohtla-Järvel veidi parem (53), kuid ikkagi madal, võrreldes muude Eesti omavalitsustega, kus vaktsineerituse tase enamikus omavalitsustes õpetajate puhul naljalt alla 70 pole.