Kui Ratase sõnasabast kinni võtta, siis peaks ta nüüd Keskerakonna juhi esimehe kohalt lahkuma, sest suurema osa nendest Narva saadikutest on nüüd Keskerakond oma ridadesse tagasi võtnud. Vaid Voronov ise, kes on jõudnud vahepeal korruptsioonikuritegude eest ka vanglakaristus kanda, ja mõned EKRE poole hoidma hakanud ekstsentristid on jäänud veel vastu võtmata. Aga enamik sellest "klikist" (aseesimees Jaanus Karilaidi sõnakasutus) on tagasi Keskerakonnas, mida juhib endiselt Jüri Ratas.