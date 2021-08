Nelja ala järel on Enok kogunud 3363 punkti, mis on 71 võrra rohkem, kui seitsmevõistluse isikliku rekordi püstitamisel.

Võistlust juhib on soomlanna Saga Vanninen 3638 punktiga. Teisel kohal olev austerlanna Sophie Kreiner on kogunud 3436 punkti ehk 73 võrra rohkem kui Enok. Samas neljandal kohal olevast ungarlannast Szabina Szücsi ees on Eesti seitsmevõistlejal 108 punkti suurune edu.