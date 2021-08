VIDEO ⟩ Jõhvi uus purskkaev lõhuti juba enne avamist

Vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm ütles, et kuna tamiilid on tugevasti kinnitatud, siis pidi keegi need teadlikult lahti kiskuma. Tamme sõnul tuleb uue purskkaevu ette paigaldada ilmselt mõned betoonist lillevaasid. "Muidu tekib kellelgi kiusatus veekardinast näiteks tõukeratta või tavalise rattaga läbi sõita. See lõhub purskkaevu, aga on ohtlik ka sõitjale endale," märkis ta.