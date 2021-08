JUHTKIRI ⟩ Tahe elada vabas riigis

Selle üle, kas 30 aastat tagasi just sellisest Eestist nagu praegu unistati, võib arutada ja vaielda lõputult. Osal inimestel on läinud paremini, teistel halvemini. Seejuures on midagi sõltunud ka vedamisest, aga eelkõige ikkagi sellest, kuidas inimesed ise on avanenud võimalusi osanud ja tahtnud ära kasutada.