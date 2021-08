Narva kooslaulmispeol kõlavad nii "Kauges külas" kui "Kalinka Malinka"

20. augustil Narvas Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks rajatud pargis toimuv pidu sai nime kauneimaks valitud eestikeelse lause "Sõida tasa üle silla" järgi. Kooslaulmispeost on kutsutud osa võtma kõik Eestis elavad inimesed − olgu nad koorilauljad või lihtsalt inimesed, kellele meeldivad muusika ja laulmine. Osalejatele jagatakse kohapeal laulikud.

Koorijuhtidena astuvad lavale Marina Kossolapova, Indra-Mirell Zeinet ja Oliver Povel-Puusepp, rahvusvähemuste koori juhivad Maria Vassilejeva ja Nadežda Moskaljova. Kontsertmeister on Olga Sergejeva.

Solistid on Sofia Rubina, Mirtel Põdra, Rafael Sharafetdinov, Alina Vorontšihhina, Vladimir Tšerdakov, Beatriche Huber, Indra-Mirell Zeinet ning Oliver Povel-Puusepp.

Kooslaulmispeo eeslauljad on kohalikud solistid, Narva eesti keele maja tandemkoor, Narva muusikakooli laste segakoor, Narva muuseumi folklooriansambel Suprjadki ja rahvusvähemuste koor. Tandemkoor ühendab endas 30-40 eri rahvusest lauljat, kes enamikus on pärit Ida-Virumaalt. Kaheksa kuu jooksul omandasid tandemkoori lauljad kooslaulmispeo repertuaari, aidates üksteisel õppida ning harjutada eesti ja vene keelt. Tandemkoor esineb kooslaulmispeol mõne lauluga ning on terve peo ajal toetav jõud.