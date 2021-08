VIDEO ⟩ Kohtla-Järvel valmis 14 miljonit eurot maksnud ujulaga spordikeskus

Mõned aastad tagasi Ida-Virumaal omanimelise korvpallikooli rajanud endine Eesti koondise korvpallur Reinar Hallik tõdes, et see on treeninguteks parim korvpallisaal Ida-Virumaal. Ta kavatseb enam kui 200 õpilasega korvpallikooli tegevust laiendada ka Kohtla-Järvele.