JUHTKIRI ⟩ Kaua oodatud keeleõppetugi lõpuks kohal

Ida-Virumaal on kaheksa eestikeelset kooli ning enamikus neist on vene emakeelega õpilaste osakaal üle 25 protsendi. Selge see, et sellises olukorras on õpiraskused üsna tõenäolised, aga kannatada saab ka hariduse kvaliteet, kui üks õpetaja peab osale lastest rohkem aega ja selgitusi jagama.

Pikka aega on riik haridusministeeriumi näol probleemi lahendust edasi lükanud, tuues erisuguseid põhjendusi, miks sellistele koolidele ei saa keeleõppeks lisatuge anda. Samal ajal kui riik on aastaid toetanud eraldi venekeelsete koolide keelekümblusklasse ning ka uusimmigrantide keeleõppeks on raha ette nähtud.

Veel 2019. aasta lõpus väitis toonane minister Mailis Reps riigikogus: "Vähemalt seni on jäänud peale arvamus, et kodune keel ei ole see alus, mille järgi öelda, et sel lapsel on õpiraskused."

Aga juba möödunud aastal ministeeriumi retoorika muutus ning probleemist möödavaatamine asendus selle tunnistamise ja väitega, et otsitakse lahendusi.