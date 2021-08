Sellest Jõhvile ajaloolisest sündmusest möödus esmaspäeval 30 aastat. Paraku on võimalik, et see jääbki viimaseks aastapäevaks, sest nii nagu Valeri Korb vastas 1991. aastal Jõhvi taastava kogu delegatsioonile jäiselt, et Jõhvi iseseisvus ei ole võimalik, on osa Jõhvi volikogu uude koosseisu pürgivaid huvirühmi veendunud, et Jõhvi iseseisvuse jätkumine pole enam vajalik ja ees ootab taasliitmine Kohtla-Järvega. Põhjusel, et Jõhvi maksumaksja tulusid kaasata Kohtla-Järve probleemide lahendamisse.

Näib, et 30 aastat pärast üheskoos taasiseseisvumist on Eesti ja Jõhvi sattunud erinevatele arenguteedele.

Jõhvi tuleviku nimel on hädavajalik seniste solvumiste ja usaldamatuse unustamine. Kes seda ei suuda, see ei tohiks töötada tulevases Jõhvi volikogus.

Hiljuti Jõhvi omavalitsuse taastamise juubelile pühendatud debatil sõnas tunnustatud telereporter Ago Gaškov, et alates 2014. aastast on taasiseseisvunud Jõhvi senine suurepärane areng maha mängitud. Erinevad vallavõimud lasevad Jõhvi vahepealse silmapaistvalt kiire arengu najal lihtsalt mugavalt liugu. Jumal tänatud, et see positiivne baas oli niivõrd tugev, et seda pole suudetud veel täielikult ära kulutada.

Ütlesin tookord, et kurvastaval kombel on tõusnud Jõhvi põhiküsimuseks, kuidas keskusena alles jääda. Tegelikult tuleb endale ausalt tunnistada, et nüüd tuleb juba rääkida keskuse staatuse taastamisest, sest see on vahepeal kaduma läinud. Vahepealsete võimude õõnsad deklaratsioonid, et kõik on hästi, mõjuvad praegu juba pigem naeruväärsena. Neile tuleb meenutada, et liidri roll on vaid sellel, keda sellisena tunnustavad ka tema naabrid.

Vaatleme nüüd lühidalt taasiseseisvunud Jõhvi peamisi arenguetappe. Esimene etapp on 1990. aastad, mil Jõhvi linn võttis vajaliku infrastruktuuri üle Kohtla-Järvelt ja Eesti Põlevkivilt, lõi oma linna haldusstruktuurid. Juba mõne aasta pärast oli Jõhvi teeninud Ida-Virumaa kõige kiiremini areneva linna maine.

Järgnes Jõhvi Ida-Virumaa keskuseks kujunemise etapp, mille juhatas sisse aastatel 1999-2000 toimunud mahukas ettevalmistustöö. Tulemused hakkasid ilmnema kohe uue sajandi algul ning 2003. aastal tõi konkurendi kiirest arengust ärevusse sattunud Rakvere linnapea Jaadla käibele koguni termini "jõhvistamine", mis levis kulutulena üle kogu Eesti. Jõhvi kerkisid tookord järgemööda mitmed piirkondliku mõjuga asutused ja hooned − kontserdimaja, kutsehariduskeskus, kohtumaja, Viru vangla, politseiprefektuur −, renoveeriti kaitseliidu hoone ja palju muud. Algas uue viadukti ja raudteealuse jalakäijate tunneli projekteerimine ning riik hakkas panustama Viru üksiku jalaväepataljoni väljaarendamisse.

Tookord kerkinud kaubanduskeskused ja bussijaam ei saanud ehk kõige kaunimad, kuid tähistasid läbimurret, kus ka erasektor alustas suuremate investeeringute tegemist. See sai võimalikuks, kuna pangad olid hinnanud ümber Jõhvi arengupotentsiaali.

Toompeal kinnistus sel ajal aga nelja regionaalkeskuse väljaarendamise idee, millest ühes oli Jõhvi endast märksa suuremate Tallinna, Tartu ja Pärnu kõrval.