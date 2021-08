JUHTKIRI ⟩ Kas veteranpoliitiku lahkumine mõjutab Jõhvi võimu?

Kuigi võib tunduda, et vihane poliitiline võitlus on Jõhvile iseloomulik olnud vaid viimased neli aastat, on see suurema või väiksema intensiivsusega käinud tegelikult ligi 20 aastat, alates sellest, kui omal ajal Kohtla-Järve tee-ehituse oma kontrolli alla saanud ettevõtja Nikolai Ossipenko pööras pilgu Jõhvile.

Paljuski ongi see olnud tegelikult võitlus selle eest, kuidas peaks Jõhvit valitsema. Sest juba eelmise sajandi lõpust oli näha, missugune valitsemiskultuur on Kohtla-Järvel: see erines suuresti ülejäänud Eestis toimuvast. Korruptsioon ja munitsipaaltöökohtade muutmine poliitiliseks tööriistaks on negatiivselt mõjutanud nii kaevurilinna mainet kui sellest tulenevalt ka tema arengut. Jõhvis püüti seda vältida, kuid lõpuni ei suudetud. Küsimus, kas uued valimised pööravad Jõhvi tagasi normaalse poliitilise kultuuri juurde või jätkub kõik endistviisi, on maakonnakeskuse jaoks aga võtmetähtsusega.