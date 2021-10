Hea hääldus pole kirss tordil, vaid tort ise

Teie nägu on paljudele tuttav sellest ajast, kui töötasite venekeelse AK diktorina. Aga viimastel aastatel olete ajanud hoopis eesti keele asja.

Jah. Vean Multikey veebikooli, mis on põhimõtteliselt keelelabor, kus me töötame välja ja katsetame uusi keeleõppe metoodikaid ning kui need töötavad, siis võtame need kohe kasutusele. Kõige suuremaks innovatsiooniks pean (kõnekoolitaja) Einar Krauti häälduskursust.

Õige häälduse õppimiseks pole kunagi liiga hilja Milles seisneb teie loodud hääldusmeetod? FOTO: Matti Kämärä Kauaaegne raadioteatri lavastaja ja kõneõpetaja Einar Kraut: "Meetod on originaalne ja ei tegele mitte häälikute, vaid hääldusliigutuste õppimisega. Kuna me räägime hääldusliigutustega, on keeled häälduse poolest erinevad ja sellepärast on neid muulasel raske õppida. Kuni selleni välja, et üks Ida-Virumaa keeleõpetaja ütles: "Kui te tahate õiget hääldust õppida, siis lahutage oma elueast 6-7 aastat ja saate teada, kui palju te olete hiljaks jäänud." Ja nii mõeldakse üle maailma väga palju. Eestis on neid ka, kes usuvad, et hääldust on võimalik õppida, aga suure vaevaga, ja ega meie oma häälduskursusel ka midagi kerget ei paku. Aga tänu sellele, et läheneme hääldusele liigutuste, mitte häälikute kaudu, õnnestub meil tungida sügavale teise keele sisemusse. Enamiku keeleõpikute järgi jääb niisugune mulje, nagu oleks hääldus üks ilus lisavidin keele küljes. Et kui me oleme grammatika ja sõnavara ära õppinud, siis natukene võiks seda ka osata. Me võime hääldada oma emakeele harjumustega, aga siis ei hakka keel õigesti kõlama. Näiteks eesti ja vene "a" moodustatakse täiesti teistmoodi."

Õiget hääldust kipume pidama teisejärguliseks. Mõni isegi leiab, et aktsent lisab keelele vürtsi.

Vale hääldus ei sega mitte ainult eestlasel sind mõista, vaid segab ka sinul mõista eesti keelt, sest sa ei saa aru, kus sõna algab ja lõpeb. Eesti keelel on oma rütm ja rõhk.

Jah, arvatakse, et hääldus on teisejärguline, kirss tordi peal. Aga meie Einar Krautiga ütleme, et see on hoopis tort ise. Kui me pöörame hääldusele tähelepanu, saavutame keeleõppes palju suuremat edu.

Psühholoogina, kes on õppinud psühholingvistikat ja neurolingvistikat, väidan: kui kohe algusest õpetame, kuidas õigesti hääldada, tekib ajus uus neurovõrgustik, mis kuulub eesti keelele. See on seotud liigutustega. Eestlane hääldab hoopis teistmoodi, ta on hästi lõdvestunud.

Näiteks üks harjutus, mida me soovitame, on haigutada.

Haigutamise harjutus tuleb tuttav ette kooriproovist, kui laulame häält lahti.