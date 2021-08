Hanno Koll, kelle juhendamisel alustas Enok Jõhvis kergejõustikuga tegelemist, ütles, et tema edu innustab kõvasti ka Jõhvi noori spordiga tegelema. "Tema saavutusel on tohutu edasiviiv jõud laiemalt kogu Ida-Virumaale spordile," sõnas ta.