Tehase eriplaneeringu menetlemisel ei määra see rahapakkumine kindlasti midagi. Jälgime selles protsessis kehtestatud reegleid.

Kui ettevõte sellist raha tulevikus vallale pakub, siis tasub see muidugi vastu võtta. Aga arvestades, et valla eelarve on praegu 10-11 miljonit eurot, siis pisut üle ühe protsendi suurune lisatulu oluliselt midagi ei muuda.