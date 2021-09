1. septembril teatas politseile 70aastane naine, et talle helistas võõralt numbrilt tundmatu isik, kes esitles ennast pangatöötajana ning ütles, et on vaja vormistada kontokaitse. Seejärel kanti tema kontolt raha võõrale arvelduskontole ja sealt välismaale. Esialgne kahju on 12 228 eurot.